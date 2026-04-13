Наводнение в Дагестане уничтожило 68 тысяч голов сельскохозяйственных животных

Паводки в Дагестане унесли жизни свыше 68 тыс. сельскохозяйственных животных и птиц, включая 912 голов крупного рогатого скота, 3500 овец и коз, 43 лошади, 64,4 тыс. голов птицы и 385 пчелосемей, сообщили в пресс-службе республиканского Минсельхозпрода.

Фермеры понесли колоссальные потери: потоп смыл целые поголовья на частных подворьях и птицефабриках, особенно в приморских районах и Буйнакске, где реки вышли из берегов после рекордных ливней конца марта — начала апреля. Обильные осадки превысили месячную норму вдвое, а мелиоративные системы республики приняли на себя 300 млн кубометров стоков — треть годового объема, — отметила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут на совещании с президентом Владимиром Путиным 7 апреля.

Глава Дагестана Сергей Меликов 6 апреля озвучил первоначальные данные: погибли 700 коров и быков, 2200 мелких животных и свыше 60 тыс. птиц, а общий ущерб агрокомплексу составил 640 млн руб. Два птицеводческих предприятия полностью затопило 5 апреля, когда прорвало дамбу Геджухского водохранилища в Дербентском районе, что усилило хаос после камнепадов и селевых потоков. Ветслужбы республики ввели усиленный контроль: эпизоотическая обстановка стабильна, несмотря на мониторинг 75 заболеваний, из них 10 особо опасных, а для санобработки уже заготовили дезинфицирующие средства. Личные подсобные хозяйства пострадали сильнее всего — для многих семей скот составлял основной доход, и власти обещают федеральную помощь.

Наводнение началось 27–29 марта: дожди затопили Махачкалу, повредили 3500 домов, три подстанции, два пролета ж/д моста и 50 гидротехнических объектов на 358 млн рублей. Спасли свыше 200 человек, погибли шестеро, более 500 тыс. жителей остались без света, а режим ЧС ввели после визита главы МЧС Александра Куренкова. Сергей Меликов подчеркнул, что оползни в Буйнакском районе поглотили 40 домов, а угроза новых селей сохраняется в горных зонах.

К 13 апреля цифры выросли: Минсельхозпрода Дагестана зафиксировал полный масштаб потерь в 68 тыс. животных и пчелосемей. Фермеры рассчитывают на оперативную компенсацию, чтобы перезапустить хозяйства до летнего сезона. Минсельхоз РФ направит страховые выплаты и средства на восстановление мелиорации, чтобы фермеры вернулись к отгонному животноводству на 1,5 млн голов скота — традиционной основе республиканского АПК.

Станислав Маслаков