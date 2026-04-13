Ставропольские заказчики арт-объектов выбирают технологичность и долговечность

На Ставрополье подвели итоги премии «Золотой Меркурий». Торгово-промышленная палата края по традиции наградила самые эффективные предприятия, среди которых признание экспертов получило производственное объединение «Римский Мастер».



Обсуждая итоги конкурса, участники сошлись во мнении: интерес к сложным арт-объектам и благоустройству напрямую зависит от темпов развития территорий. Когда бизнес и государство готовы вкладываться в эстетику среды, это верный признак того, что экономика стабильно движется вперед.

Руководитель творческой мастерской «Римского Мастера» Денис Коновалов пояснил, что в нише авторской продукции компании первыми чувствуют любые рыночные колебания.

«Спрос на арт-объекты — от небольших сувениров до огромных конструкций — со стороны застройщиков и муниципалитетов остается стабильным. Более того, по числу заявок в этом году мы видим рост по сравнению с прошлым периодом», — подчёркивает руководитель мастерской. При этом, по мнению Дениса Коновалова, в основе развития производства лежит отказ от любых компромиссов в вопросах качества.

Знаковым проектом для региона стал «Южный слон», который вошел в Книгу рекордов России как самая большая скульптура в своей технике.

«Появление таких уникальных символов стало возможным благодаря применению технологии каркасно-пространственной системы в стиле «Габион» Она позволяет создавать масштабные, детально проработанные объекты, не требуя при этом дорогих фундаментов и сложных земляных работ», — поясняет Денис Владимирович.

Рассуждая о вкусах заказчиков, руководитель выделил несколько трендов, включающих любовь взыскательной аудитории к экологичным материалам и сочетанию классического исполнения с новыми технологиями и идеями.

«Помимо прочих, есть запросы на разработку арт-объектов, посвящённых подвигам наших военных, на восстановление старых советских металлических монументов – монументальных, надёжных, отражающих силу и характер человека», – отмечает руководитель мастерской.

Такая тяга к прошлому, вероятно, продиктована желанием и управленцев, и горожан видеть объекты, которые станут их достойным наследием на долгие годы.

Зашла речь и о том, как бизнес адаптировался к новым геополитическим условиям.

«Несмотря на внешние вызовы, наше предприятие успешно перестроилось. Мы фактически перешли на полное самообеспечение: используем доступные на рынке сырье и лакокрасочные покрытия, проблем с логистикой нет. Собственные цеха и штат мастеров — от архитекторов до резчиков — позволяют нам полностью вести проект: от создания эскизного проекта и 3D-модели до финальной отгрузки в любую точку страны», — говорит Денис Коновалов.

По словам участников конкурса, рынок в этой сфере не стоит на месте. Инновационные материалы и выход в новые регионы открывают ставропольским брендам горизонты для развития как в России, так и за е пределами.