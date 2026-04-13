«Роза Хутор» начинает регламентные работы на канатных дорогах и открывает горный парк «Стрела»

12 апреля на курорте «Роза Хутор» завершился зимний сезон и началась подготовка к лету. С 13 апреля работа основных канатных дорог курорта временно приостановлена для проведения регламентных работ — планового технического обслуживания.

С 13 по 30 апреля на профилактику отправятся подъемники «Роза Хутор», ведущие до отметки 2320 метров над уровнем моря, включая «Олимпию» и «Кавказский экспресс». В период межсезонья будут доступны путешествия на канатной дороге «Стрела» протяженностью около четырёх километров.

Из Роза Долины (560 метров над уровнем моря) «Стрела» доставит гостей на высоту 1600 метров над уровнем моря в одноимённый горный парк. Здесь можно сделать эффектные фото с видами на панорамы Кавказских гор, посетить выставку современной горной техники с ратраками и снежными пушками, попробовать итальянскую кухню в ресторане «Пастория», познакомиться с пушистыми альпаками и призвать тёплое лето, ударив в волшебный гонг.

27 апреля начнёт работу канатная дорога «Олимпия» — одна из самых зрелищных на «Роза Хутор». Она проходит над пропастью с панорамными видами на хребты Аибга и Псехако и ведёт к Горной Олимпийской деревне (1100 метров над уровнем моря). В этот же день заработает горный аттракцион родельбан — управляемые альпийские сани, разгоняющиеся по треку с тремя виражами до 40 км/ч.

С 27 по 30 апреля на «Роза Хутор» будет действовать специальный тариф с выгодой до 40%. Подъем на канатной дороге «Олимпия» с видами на Кавказские горы, посещение парка альпак «Пача Мама» и катание на родельбане в Горной Олимпийской деревне обойдутся в 2850 рублей.

Во время межсезонья и регламентных работ в Роза Долине для свободного посещения ежедневно открыт интерактивный парк «Моя Россия» — 11 павильонов с экспозициями, посвященными истории и культуре страны .

Летний сезон стартует на «Роза Хутор» 1 мая. Будут доступны 64 километра пеших троп, 20 километров воздушного путешествия на канатных дорогах курорта, включая ведущий на южный склон хребта Аибга открытый подъемник «Эдельвейс», парк водопадов «Менделиха» и самая высокая смотровая площадка Сочи — Каменный столб — на высоте 2509 метров над уровнем моря.

