Стационар для оказания помощи дельфинам откроют в Анапе

Летом в Анапе планируется открыть стационар экстренной помощи дельфинам, он может начать свою работу в начале июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяну Белей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Осипова / Центр спасения дельфинов «Дельфа» Фото: Екатерина Осипова / Центр спасения дельфинов «Дельфа»

Стационар для дельфинов возводят за счет пожертвований. Татьяна Белей отметила, что решение о его строительстве было принято год назад. Объект будет находиться в поселке Супсех, для центра «Дельфа» часть участка предоставила некоммерческая организация, которая занимается реабилитацией средиземноморских черепах имени Никольского.

«Такой госпиталь был необходим: выхаживать дельфина прямо на месте его выброса в полевых условиях — это, конечно, всегда тяжело, и для дельфина, и для человека. Полноценную помощь в такой ситуации оказать сложно»,— сказала руководитель центра «Дельфа».

Госпиталь для спасения китообразных рассчитан на одновременное пребывание нескольких животных. Это крытый бассейн десять на шесть метров и глубиной два метра, расположенный внутри павильона. При стационаре будет действовать кормокухня, помещения для сотрудников, медицинских приборов и лекарств.

София Моисеенко