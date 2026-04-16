Рубль при своем

Весна 2026 года началась ростом волатильности на российском валютном рынке. В марте рубль пережил сначала сильное ослабление, вызванное дефицитом иностранной валюты, а затем укрепление по мере улучшения ситуации с валютной ликвидностью. В апреле курсы иностранных валют продолжили снижение и откатились к 78,55 руб./$, 91,61 руб./€ и 11,46 руб./CNY. Таким образом, от мартовского пика они отступили на 8,4–9,6%. Аналитики не исключают дальнейшего снижения курса доллара вплоть до 75 руб./$, чему будет способствовать резкий рост валютной выручки, поступающей в страну.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Начало весны на российском валютном рынке выдалось жарким. Уже по итогам первой недели марта внебиржевой курс доллара вырос на 1,7 руб. и впервые с начала года поднялся выше 79 руб./$. На этом подъем не остановился, и уже через неделю курс преодолел уровень в 80 руб./$, а затем, набрав обороты, достиг 19 марта отметки в 86,9 руб./$. Это — максимум с апреля 2025 года. За неполные три недели доллар набрал 9,6 руб. (12,43%), что стало сильнейшим повышением его курса на трехнедельном отрезке с декабря 2024 года. За то же время внебиржевой курс евро вырос на 8,67 руб. (9,5%), до 100 руб./€. Биржевой курс юаня поднялся на 1,45 руб. (12,9%), до 12,65 руб./CNY, обновив максимум с 12 февраля 2025 года.

Ослабление рубля было вызвано дефицитом иностранной валюты на рынке из-за сократившегося ее предложения со стороны Банка России и экспортеров. В начале марта Минфин принял решение прекратить продажу валюты в рамках бюджетного правила. Как итог — объем операций ЦБ на валютном рынке сократился с 16,4 млрд до 4,6 млрд руб. За месяц объем реализованной валюты составил лишь 157 млрд руб. против 320 млрд руб. в феврале. Ситуацию осложняли низкие продажи валюты экспортерами в связи с резким сокращением выручки на фоне снизившихся цен на российскую нефть в феврале. По данным ЦБ, в марте объем продаж валютной выручки составил $2,5 млрд — на 28,6% меньше, чем в январе, и в 4,2 раза меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

В таких условиях на рынке наблюдался сильнейший за последние полтора года дефицит валюты, который привел к росту курса валют и взлету юаневых ставок по краткосрочным кредитам. Если в начале марта ставки по кредитам овернайт в юанях составляли 5–7% годовых, в середине марта они сначала выросли до 20% годовых, а затем достигли 60%. Банки выбрали весь лимит валютного свопа с ЦБ на 5 млрд юаней, чего в этом году еще не случалось. «Заметным фоном стала геополитическая напряженность и рост спекулятивной активности в первой половине марта»,— отмечает руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

По мере улучшения ситуации с ликвидностью в связи с погашением валютных облигаций и уплаты купонов по таким выпускам ставки по кредитам овернайт в юанях опустились к концу месяца до 2,5%. Вдобавок к этому, как отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич, во второй половине месяца активизировались продажи валюты в преддверии повышенных налоговых отчислений в бюджет из-за выплат НДД нефтегазовыми компаниями, объем которых в 1,5 раза вырос по отношению к показателям января и февраля.

В таких условиях рубль стал уверенно отыгрывать утраченные в начале месяца позиции. По итогам марта курс доллара остановился на отметке в 81,3 руб./$, потеряв относительно пикового значения 5,6 руб. (6,4%). Курс евро упал на 6,1 руб. (6%), до 93,92 руб./€, юань подешевел на 0,9 руб. (7,2%), до 11,74 руб./CNY. В апреле снижение продолжилось. По итогам торгов 8 апреля курс доллара составил 78,33 руб./$, потеряв еще 3 руб. (3,69%), курс евро просел на 2,3 руб. (2,4%), до 91,61 руб./€. Курс юаня опустился на 29 коп. (2,5%), до 11,45 руб./CNY.

Укрепление рубля в апреле связано в том числе с приостановкой до 1 июля действия бюджетного правила. «На фоне высоких цен на нефть Минфин мог бы начать покупку валюты на открытом рынке, однако этого не произошло, что позволит рублю в полной мере отыграть эффект от высоких цен на нефть в марте-апреле»,— полагает руководитель направления аналитического сервиса банка «Зенит» Владимир Евстифеев. Участники рынка ждут резкого роста притока валютной выручки в страну в связи с высокой ценой российский нефти в марте. По данным Минэкономразвития среднее значение Urals в марте составило $77 за баррель, что на 73% выше значения февраля и максимальный результат с октября 2023 года. Как считает господин Евстифеев, выручка экспортеров может достигнуть $7 млрд, а основной объем ее будет конвертирован на внутреннем рынке.

В сложившихся условиях инвесторы проявляют осторожность при покупке иностранной валюты, рассчитывая на формирование более выгодных уровней в будущем. Богдан Зварич не исключает, что отдельные участники рынка могут открывать короткие позиции по иностранным валютам — это создает дополнительное давление на их котировки. «С учетом перечисленных факторов представляется обоснованным возвращение валютной пары юань/рубль в диапазон 11–11,5 руб., а к концу месяца возможно снижение курса китайской валюты до нижней границы этого коридора»,— считает господин Зварич. Владимир Евстифеев не исключает, что в апреле курс доллара может опуститься до 75 руб./$.

Однако такое укрепление рубля не будет долгосрочным и, скорее всего, во втором полугодии сменится очередным витком ослабления, полагают эксперты. Этому, в частности, может способствовать дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики Банка России, возобновление бюджетного правила и сезонного роста спроса на валюту летом. Элементом неопределенности выступает конфликт на Ближнем Востоке, а точнее — его продолжительность. 8 апреля США и Иран заключили двухнедельное перемирие, которое вызвало после взлета падение цен на нефть более чем на 15%. «Перемирие на Ближнем Востоке пока выглядит хрупко. При достижении финального мирного соглашения цены на нефть могут оставаться еще какое-то время на повышенном уровне $70–80 за баррель Brent из-за необходимости компенсации накопившихся дефицитов энергосырья»,— полагает Владимир Евстифеев. Следом упадет цена российский нефти, вновь расширится спред к Brent, потом, по логике, упадет и объем экспортной выручки.

Выбор валюты — это не про валюту В последние годы у частного инвестора в России произошел важный сдвиг: выбор валюты инвестирования перестал быть главным вопросом. На первый план вышли доступность инструментов, их доходность и риски инфраструктуры. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инвестиционный банкир Илья Сушков

Фото: из личного архива Традиционная логика «рубль для расходов, доллар для сбережений» работала десятилетиями. Она опиралась на понятные факторы: более высокая инфляция в России, регулярные девальвации и широкий доступ к иностранным активам. Сегодня эта конструкция заметно изменилась. С одной стороны, рубль по-прежнему остается волатильной валютой, чувствительной к динамике экспорта, цен на нефть и состоянию платежного баланса. С другой стороны, денежно-кредитная политика Банка России за последние годы стала существенно более жесткой и предсказуемой, а текущий цикл, судя по всему, приближается наконец к фазе снижения ставок. Это меняет баланс доходностей рублевых и валютных инструментов. Рублевые инструменты по-прежнему предлагают наиболее высокую номинальную доходность на рынке. Депозиты и инструменты денежного рынка дают двузначные ставки, а доходности облигаций остаются на уровнях, позволяющих перекрывать инфляцию с запасом. В условиях продолжающегося цикла снижения ключевой ставки к этому добавляется еще один фактор — рост цен облигаций. Таким образом, инвестор имеет возможность заработать не только на купонных выплатах, а также на переоценке бондов. Фактически рублевые активы сейчас находятся в фазе, где сочетаются два ключевых преимущества: высокая текущая доходность и потенциал роста стоимости актива. Исторически такие периоды становились наиболее благоприятными для инвестиций в локальный долговой рынок. В то же время валютные инструменты выглядят менее привлекательно. Доллар и евро, несмотря на привычный статус «тихой гавани», сегодня дают существенно более низкую доходность. Более того, доступ к широкому спектру инструментов в этих валютах для российских инвесторов ограничен, а инфраструктурные риски (от блокировок до ограничений ликвидности) стали фактором первого порядка. В результате классическая валютная диверсификация во многом превратилась в формальность. Держать валюту ради самой валюты — это стратегия с нулевой ожидаемой доходностью и дополнительными рисками. Альтернативные валюты, и прежде всего юань, частично заняли освободившуюся нишу. Однако и здесь есть ограничения: узкий выбор инструментов, относительно низкие доходности и зависимость от политики эмитента. Китайская экономика и финансовая система функционируют по иной логике, и юань по-прежнему не является свободно плавающей валютой в классическом понимании. Поэтому ключевой вопрос сегодня звучит иначе: не «в какой валюте инвестировать», а «какой актив генерирует реальную доходность». Если горизонт инвестирования короткий, от нескольких месяцев до года, то логика действий достаточно проста. Основной акцент инвесторам имеет смысл делать на рублевые инструменты: депозиты, фонды денежного рынка, короткие облигации. Они обеспечивают максимальную предсказуемость и высокую текущую доходность. Валютная составляющая в таком портфеле может быть минимальной и носить скорее страховой характер. При среднем горизонте — один—три года — можно добавлять в портфель облигации с более длинной дюрацией. Именно здесь потенциальный эффект от снижения ставок может быть наиболее заметен. В валютной части допустимы точечные инвестиции, например, в замещающие облигации или отдельные инструменты в юанях, но их доля остается ограниченной. Длинный горизонт — от трех—пяти лет и более — принципиально меняет картину. Здесь уже не столь важно, в какой валюте номинирован актив. Ключевым становится его способность генерировать доход и расти в реальном выражении. Акции, фонды на акции, реальные активы — именно они исторически позволяют обгонять инфляцию. Валюта в этом случае — лишь оболочка. Именно в этом контексте снижается роль валютных активов как самостоятельной категории. Они перестают быть универсальным решением и становятся лишь одним из элементов портфеля. При этом полностью игнорировать валютный фактор было бы ошибкой. Ослабление рубля в среднесрочной перспективе остается базовым сценарием, учитывая динамику импорта и зависимость от сырьевых рынков. Но это скорее аргумент в пользу разумной диверсификации, а не в пользу полного ухода в иностранную валюту. Рациональный подход сегодня выглядит как баланс: рублевые инструменты как источник доходности, валютные — как элемент хеджирования, а реальные активы — как основа долгосрочного роста. В конечном счете инвестор выигрывает не за счет угадывания курса, а за счет выбора инструментов с положительной ожидаемой доходностью. Валюта сама по себе такой доходности не дает. И это, пожалуй, главный сдвиг последних лет: инвестиционная логика становится более зрелой. Вопрос «куда инвестировать» окончательно вытесняет вопрос «в какой валюте». Илья Сушков, инвестиционный банкир

Иван Евишкин