Руководителем МУП «Тепловые сети» Геленджика стал Иван Муратиди

В Геленджике назначили руководителя МУП «Тепловые сети», им стал Иван Муратиди. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов.

Фото: Telegram-канал главы Геленджика Алексея Богодистова

По словам Алексея Богодистова, перед новым директором теплосетей Геленджика стоит задача по организации бесперебойного теплоснабжения в Большом Геленджике, работа с населением, обновление и модернизация техники.

В прошлом году мэрия Геленджика выделила около 30 млн руб. на обеспечение работы МУП «Тепловые сети». Глава города подчеркнул, что в текущем году работа с финансированием будет продолжена.

Кристина Мельникова