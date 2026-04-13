Руководителем МУП «Тепловые сети» Геленджика стал Иван Муратиди
В Геленджике назначили руководителя МУП «Тепловые сети», им стал Иван Муратиди. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов.
По словам Алексея Богодистова, перед новым директором теплосетей Геленджика стоит задача по организации бесперебойного теплоснабжения в Большом Геленджике, работа с населением, обновление и модернизация техники.
В прошлом году мэрия Геленджика выделила около 30 млн руб. на обеспечение работы МУП «Тепловые сети». Глава города подчеркнул, что в текущем году работа с финансированием будет продолжена.