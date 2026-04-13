В Новороссийске изъяли из продажи более 300 кг рыбы без документов

Из продажи в Новороссийске изъяли более 400 кг рыбы без документации, об этом сообщили в городской госавтоинспекции.

Инспекторы дорожного надзора ГАИ Новороссийска выявили факты незаконной торговли рыбой общей массой более 300 кг в Приморском и Восточном районах. Также сотрудники госавтоинспекции обнаружили в багажнике автомобиля местного жителя свыше 100 кг живой рыбы без подтверждающих документов.

Граждан доставили в отдел полиции для разбирательства. В их действиях усматриваются признаки административного правонарушения, заявили в ГАИ Новороссийска.

София Моисеенко