Во Владикавказе в больницах остаются 11 пострадавших от взрыва пиротехники

Во Владикавказе после взрыва и пожара на складе пиротехники в Партизанском переулке медики продолжают наблюдать за пострадавшими: по последним сообщениям главы Северной Осетии Сергея Меняйло, в стационарах республики остаются 11 человек, состояние троих детей не вызывает опасений.

Изначально речь шла как минимум о 14 пострадавших, среди которых были двое детей, а позже число госпитализированных уточнялось по мере поступления данных из больниц. По сведениям МЧС, площадь пожара составила 750 квадратных метров, а обрушения — 800 квадратных метров; разбор завалов продолжался и на следующий день после происшествия. В результате погибли два человека, их тела извлекли из-под завалов.

Следствие квалифицировало дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а позднее стало известно о задержании подозреваемых в незаконном производстве пиротехнических изделий. Взорвавшаяся продукция могла храниться на складе несколько лет и находилась в помещении, которое не было приспособлено для такого вида товаров; также у владельцев ранее возникали претензии по линии пожарной безопасности. Именно поэтому версия о случайном бытовом возгорании быстро уступила место версии о грубых нарушениях при хранении и обращении с пиротехникой.

Наиболее тяжелых пациентов в первые сутки после взрыва разместили в РКБ и КБСП, и именно там врачи сосредоточили основные усилия. По данным, которые Меняйло публиковал в течение 10–11 апреля, в РКБ находились девять, затем пять пострадавших, в КБСП — двое, один из них в крайне тяжелом или тяжелом состоянии, при этом жизнь детей врачи оценивали как вне опасности. Затем часть пациентов пошла на поправку: одного человека готовили к выписке, а одного ребенка планировали перевести из реанимации в профильное отделение. Врачи смогли стабилизировать большинство пострадавших, хотя один пациент по-прежнему остается в тяжелом состоянии.

Станислав Маслаков