Новороссийский комбинат хлебопродуктов увеличил экспорт зерна до 1,5 млн тонн

С начала года ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (НКХП) нарастил экспорт зерна в 1,9 раза, показатель за три прошедших месяца составил 1,5 млн т. Об этом свидетельствуют материалы, опубликованные на официальном сайте компании.

Согласно аналитике «НКХП», в январе 2026 года хлебокомбинат отгрузил на экспорт 314 тыс. т зерновых культур, в феврале объем увеличили до 485 тыс. т. В марте было отгружено 726 тыс. т зерновых культур.

Отгрузка за аналогичный период 2025 года составила более 784 тыс. т. В марте прошлого года комбинат экспортировал почти 103 тыс. т зерновых культур. В текущем году показатель увеличился в семь раз.

