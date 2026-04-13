Новороссийск попал в топ городов с самым высоким уровнем жизни
По итогам первого квартала 2026 года Новороссийск вошел в рейтинг городов России с наиболее высоким уровнем жизни, в муниципалитете отметили одну из лучших экологических ситуаций. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на исследование заместителя научного руководителя Финансового университета при правительстве РФ Александра Шатилова.
Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ
Самые высокие показатели в рамках рейтинга зафиксированы в Москве и Санкт-Петербурге, в Сочи, Грозном и Владикавказе. В топе городов также оказались Екатеринбург, Калининград, Вологда и Калуга.
Экологическую ситуацию высоко оценили в Грозном, Владикавказе и Новороссийске. Наиболее доступное жилье, согласно рейтингу, наблюдается в Оренбурге, Хабаровске и Мурманске. Среди городов с самой высокой самооценкой материального благополучия оказались Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.
Рейтинг качества жизни составлялся на основе результатов мониторинга качества жизни по уровню материального благополучия, учитывая потребительскую активность, доступность недвижимости, состояние экологической среды и прочие факторы.