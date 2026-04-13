Кубань вошла в топ регионов по количеству многодетных семей

Москва, Московская область и Краснодарский край сохраняют лидерство среди регионов России по числу многодетных семей. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда России, передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

По данным ведомства, в Москве в первом квартале 2026 года насчитывалась 4901 многодетная семья, в которых воспитываются 15 760 детей. В Московской области — 4090 семей с 13 633 детьми, в Краснодарском крае — 2841 семья, где растут 10 206 детей.

Значительное число многодетных семей также фиксируется в Дагестане (3474 семьи и 12 743 ребенка), Чечне (2412 семей и 9838 детей), а также в Татарстане, где только за март зарегистрировано 667 таких семей с 2322 детьми.

В целом, по данным Социального фонда, с января по март 2026 года в России почти 75 тыс. детей стали третьими, четвертыми или последующими в своих семьях.

Вячеслав Рыжков