На пляже в Витязево собрали более тысячи мешков грунта с мазутом

На побережье села Витязево 12 апреля собрали более тысячи мешков грунта с нефтепродуктами, об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Уборка береговой линии проводилась в районе пляжа «Тортуга».

Службы, задействованные в ликвидации ЧС с разливом нефтепродуктов, прошли 400 м береговой полосы. По данным оперштаба, уборку осуществляли 60 человек. Вдоль уреза воды необходимо расчистить порядка 700 м побережья.

В выходные в оперативном штабе Кубани сообщали, что в 11 км от Анапы в Черном море было зафиксировано пятно нефтепродуктов, которое под воздействием ветра двигалось к берегам города-курорта. По предварительной оценке специалистов, разлив нефти мог быть связан с повреждением гражданских судов в ходе атак БПЛА киевского режима.

Кристина Мельникова