Проектирование береговой части порта в Ростове завершат к июлю

Проектирование береговой части проекта по переносу порта из центра Ростова-на-Дону в промзону «Заречная» завершат к июлю этого года. Проектом занимается АО «Ростовский порт». Об этом «Ведомости Юг» сообщила заместитель губернатора – министр транспорта Ростовской области Алена Беликова.

Перенос мощностей пройдет в два этапа. В рамках первого будет отстроена вся береговая инфраструктура: транспортно-логистический комплекс, инженерная инфраструктура, железнодорожные пути, склады и грузовые площадки. Второй этап предполагает строительство причальной стенки протяженностью 733 погонных метра и еще часть складов и грузовых площадок.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», полностью реализовать проект переноса мощностей «Ростовский порт» намерен в течение следующих 1,5-2 лет. Общий объем инвестиций составит 4 млрд руб.

Мария Хоперская