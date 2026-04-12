Сальдо заявил об атаках ВСУ на Херсонскую область во время перемирия

Утром 12 апреля Вооруженные силы Украины обстреляли здание сельской администрации в Старой Збурьевке и частный дом в Железном Порту в Херсонской области, заявил губернатор Владимир Сальдо. По его словам, здания повреждены, жертв нет.

В 16:00 мск 11 апреля началось объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие. Режим прекращения огня продлится до конца 12 апреля. Украинская сторона обещала его соблюдать.

До начала пасхального перемирия при атаках ВСУ пострадали шесть жителей, написал господин Сальдо в Telegram-канале. Раненые — жители Новой Каховки, а также сел Великие Копани, Любимовка и Раденск, уточнил губернатор.

Об атаке ВСУ при помощи БПЛА также заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, пострадал мужчина. У него диагностировали минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение грудной клетки, написал господин Гладков в Telegram-канале.

Ранее Минобороны России обвинило Украину в нарушении пасхального перемирия. Российские войска соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях, добавили в ведомстве.