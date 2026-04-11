Между Россией и Украиной началось пасхальное перемирие

В 16:00 мск 11 апреля вступило в силу объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие. Режим прекращения огня продлится до исхода дня 12 апреля. На Украине пообещали его соблюдать.

В Кремле уточняли, что, несмотря на приостановку боевых действий, российские вооруженные силы готовы ответить на удары со стороны Украины, если те последуют. В прошлом году, по подсчетам Минобороны России, ВСУ нарушили перемирие почти 5 тыс. раз.