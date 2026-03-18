РКН: Telegram все еще не исполняет законы России

Роскомнадзор заявил, что все еще фиксирует неисполнение российского законодательства со стороны Telegram. Так в пресс-службе ведомства прокомментировали блокировку администрацией мессенджера более сотни запрещенных материалов.

«Роскомнадзор по-прежнему фиксирует неисполнение российского законодательства администрацией мессенджера Telegram», — заявили представители надзорного ведомства (цитата по ТАСС).

Telegram за 17 марта ограничил доступ к более чем 114 тыс. групп и каналов. Суточный показатель превысил отметку 100 тыс. впервые с 10 марта. Всего за март администрация мессенджера заблокировала 1,5 млн сообществ, с начала 2026-го — 10,1 млн.

Роскомнадзор с начала 2026 года потребовал удалить свыше 35,6 тыс. материалов в Telegram. Среди них — контент с детской порнографией, публикации о способах обхода блокировок, наркотических веществах и суициде. «Ъ» сообщал, что за неделю с 9 по 15 марта доля неудачных запросов к доменам Telegram из России в среднем достигла почти 80%.

