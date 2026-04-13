Не курить, не кредитовать и не майнить

Депутаты Госдумы после двух региональных недель возвращаются к пленарным заседаниям. До следующих встреч с избирателями у них будет всего две рабочие недели, за которые законодатели намерены ввести несколько новых ограничений. В частности, они планируют запретить проживать в РФ иностранцам, совершившим любое преступление, усилить ответственность для нелегальных кредиторов, ввести повышенные штрафы за курение на территории школ и усилить наказание за незаконный майнинг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Одним из первых в календаре на апрель значится правительственный законопроект об отказе в гражданстве, выдаче разрешения на временное проживание (РВП) или вида на жительство (ВНЖ) иностранцам с судимостью. Сейчас такой запрет действует лишь в отношении лиц, осужденных за тяжкие или особо тяжкие преступления. Теперь же иностранцы старше 14 лет должны будут при подаче заявления на гражданство, РВП или ВНЖ предоставлять справку об отсутствии судимости (для граждан Украины вводится двухлетний переходный период). Проект хотели вынести на первое чтение 14 апреля, но по просьбе профильного комитета рассмотрение может быть перенесено.

Другой намеченный к первому чтению пакет поправок от правительства касается нелегальных кредиторов. Документ вводит уголовную ответственность за незаконную выдачу кредитов в крупном размере (свыше 3 млн руб.) даже при отсутствии предварительных административных наказаний. В пояснительной записке отмечается, что ранее нелегальным кредиторам удавалось избежать наказания, меняя ИП или руководителей после получения «административки».

Еще одна правительственная инициатива первого чтения предусматривает появление в Уголовном кодексе (УК) новой ст. 195.1 «Незаконное воспрепятствование деятельности временной администрации иностранного банка на территории РФ».

Она вводит ответственность за блокирование доступа временной администрации в помещения филиала, отказ от передачи документов и баз данных, их сокрытие или уничтожение, если эти действия причинили крупный ущерб. За это будет грозить до трех лет лишения свободы, а при совершении группой лиц — до пяти лет. Также законопроект распространяет на филиалы иностранных банков действие статей об ответственности за фальсификацию финансовых документов (ст. 172.1 УК РФ), незаконные валютные операции с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ) и операции с арестованным имуществом (ст. 312 УК РФ).

Среди депутатских инициатив, готовых к первому чтению,— законопроект, внесенный руководителями четырех думских комитетов во главе с председателем комитета по энергетике Николаем Шульгиновым («Единая Россия»). Они предлагают дополнить КоАП поправками о штрафах за нелегальный майнинг цифровой валюты. Их размер составит от 100 тыс. руб. для граждан до 10 млн руб. для юрлиц при повторном нарушении.

Ожидается также, что Дума вернется к обсуждению законопроекта парламента Башкирии о запрете курения в школах и детских садах (принят в первом чтении летом 2025 года). Сейчас КоАП не содержит специального состава в части курения в образовательных учреждениях: оно квалифицируется по общей ст. 6.24 и наказывается штрафами от 500 до 1,5 тыс. руб. Башкирские депутаты хотят приравнять это нарушение к курению на детских площадках (ч. 2 ст. 6.24 КоАП), за что предусмотрен штраф в размере от 2 тыс. до 3 тыс. руб. Согласно исследованиям психологов, примерно 56% курильщиков первый опыт курения получили именно в школе, говорится в пояснительной записке.

Из «разрешительных» инициатив апреля можно отметить законопроект депутатов-единороссов и сенаторов о внеочередном предоставлении жилья участвующим в СВО сотрудникам МВД и Росгвардии, которые имеют звание Героя России или статус ветерана боевых действий, воспитывают трех и более детей или ребенка-инвалида.

А во втором чтении должен быть рассмотрен проект кабмина, обязывающий регионы согласовывать с Минспортом назначения и отставки профильных министров (принят в первом чтении 11 марта). Как указано в пояснительной записке, это поможет обеспечить единство стандартов реализации государственной политики в сфере физкультуры и спорта.

Ксения Веретенникова