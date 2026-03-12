Комитет Госдумы поддержал введение штрафов за нелегальный майнинг
Комитет Госдумы по энергетике поддержал принятие законопроекта, устанавливающего административную ответственность за нелегальный майнинг цифровой валюты. Нарушителям грозят штрафы до 10 млн руб., заявили «РИА Новости» в комитете.
Документ в январе внесли депутаты Николай Шульгинов, Василий Пискарев, Сергей Пахомов (все трое — из «Единой России») и Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).
За майнинг цифровой валюты в регионах, где это запрещено делать, введут штраф для граждан в размере 100–150 тыс. руб., для должностных лиц и ИП — 300–800 тыс. руб., для юрлиц — 1–2 млн руб. Другие предполагаемые законом меры:
- за майнинг без включения в реестр майнеров и с превышением лимита энергопотребления штраф для граждан составит 100–150 тыс. руб.;
- непредоставление в ФНС информации о полученной в результате майнинга цифровой валюты и об адресе-идентификаторе повлечет штраф для граждан в 100–200 тыс. руб., для должностных лиц — 200–300 тыс. руб., для ИП — 300–400 тыс. руб., для юрлиц — 400–500 тыс. руб.
- за майнинг лицами, не имеющими на это права, чиновникам грозит штраф в 200–300 тыс. руб., ИП — 300–400 тыс. руб., юрлицам — 400–500 тыс. руб. Аналогичные штрафы вводят за нарушение порядка предоставления в ФНС заявления о внесении в реестр майнеров или операторов майнинговой инфраструктуры (или предоставление недостоверных сведений);
В качестве альтернативы для должностных лиц предусмотрена дисквалификация на срок от года до двух. Для ИП и юрлиц допускается приостановка деятельности на срок до 90 дней. При повторных нарушениях штраф для граждан вырастет до 1–1,5 млн руб., для должностных лиц и ИП — до 3–5 млн руб., для юрлиц — до 5–10 млн руб. Комитет Госдумы считает перечисленные нормы эффективными.
До 15 марта 2031 года в России действует запрет на майнинг в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. В пики энергопотребления майнинг запрещен на некоторых территориях Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края.