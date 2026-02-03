Правительство одобрило проект Минспорта о контроле над кадрами в регионах

Назначение и освобождение региональных министров спорта будет проходить по согласованию с федеральным Минспортом в порядке, который утвердит правительство. Об этом «Ведомостям» сообщили источник в правительстве и собеседник, близкий к комиссии. Соответствующий законопроект 2 февраля одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Инициатором документа выступил Минспорт РФ, изменения предлагается внести в законы о физической культуре и спорте, а также об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ. Проект закрепляет право федеральных органов исполнительной власти участвовать в формировании региональных ведомств данного профиля, пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Он отметил, что эта мера нацелена на повышение управляемости и единые стандарты госполитики.

До корректировки законодательства спорт не входил в перечень отраслей с формализованным участием федерального центра в кадровых решениях регионов, сообщил управляющий партнер Key Consulting Group Вадим Егулемов. По его словам, взаимодействие существовало через неформальные консультации, когда губернаторы запрашивали мнение федерального министра при назначениях.

Минспорт формирует госполитику, отвечает за федеральные проекты и сборные команды, но не располагает контрольными инструментами на региональном уровне, указал первый зампред думского комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Согласование назначений позволит синхронизировать решения и повысить персональную ответственность руководителей.