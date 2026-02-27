В Госдуму внесут предложение выдавать гражданство только лицам без судимости

Правительство России одобрило законопроект об отказе в гражданстве, выдаче разрешения на временное проживание (РВП) или вида на жительство (ВНЖ) иностранцам с судимостью. Речь идет о непогашенной или неснятой судимости за любое преступление. Документ внесут в Госдуму в ближайшее время, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правительстве.

Сейчас въезд в Россию запрещен иностранцам с неснятой или непогашенной судимостью за умышленное преступление. После погашения судимости ограничения снимаются, и такие лица могут вновь въезжать в страну. РВП и ВНЖ не выдают только лицам с судимостью за тяжкие или особо тяжкие преступления. Кроме того, в России действует временный запрет на въезд для депортированных и выдворенных иностранцев — как правило, на срок от пяти до десяти лет.

Авторы законопроекта предложили ввести новые требования при подаче заявления на ВНЖ и РВП в России. Согласно инициативе, иностранцы должны будут предоставлять в том числе физический документ об отсутствии или наличии судимости. Требование не касается иностранных граждан младше 14 лет. Документ о наличии судимости не будут требовать также с граждан Украины, отметили авторы законопроекта.

Отдельные требования вводятся для трудовых мигрантов. Им необходимо дополнительно предоставить документы для подтверждения уровня их образования, квалификации и рабочего стажа в России.

Если закон примут, он вступит в силу через 180 дней с момента опубликования. Все заявления, поданные до вступления инициативы в силу, будут рассматривать по старым правилам. Иностранцам не придется дополнительно предоставлять документ об отсутствии или наличии судимости.