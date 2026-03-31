Правительство одобрило выделение жилья вне очереди для участвующих в СВО полицейских с детьми-инвалидами

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу о предоставлении жилья вне очереди участвующим в спецоперации сотрудникам МВД и Росгвардии, которые воспитывают ребенка-инвалида с детства. Проект отзыва на законопроект есть в распоряжении «Ъ».

Документ был внесен в Госдуму депутатами «Единой России» 12 февраля 2026 года. Соавтор инициативы Владимир Якушев пояснял, что такая льгота уже предоставляется сотрудникам некоторых других ведомств, поэтому необходимо «восстановить справедливость, обеспечивая равную поддержку».

«Совершенствование мер социальной поддержки семей, имеющих детей, являющихся инвалидами с детства, — приоритетное направление государственной социальной политики»,— указано в проекте отзыва комиссии.

Реализация законопроекта «не приведет к возникновению новой категории граждан», которых государству нужно обеспечивать жильем, отметили в комиссии, и не потребует дополнительных средств из бюджета.

Инициативу единогласно поддержали в Росгвардии, Минэкономразвитии, Минпросвещении, МВД, Минфине, Минюсте и ГФС. В Государственно-правовом управлении президента России заявили, что «концепция возражений не вызывает». Профильный думский комитет по безопасности и противодействию коррупции решил рассмотреть законопроект в весеннюю сессию Госдумы в приоритетном порядке. В случае принятия закон вступит в силу в день официального опубликования.

Мария Барановская