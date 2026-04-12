Делегации США и Ирана покинули Пакистан после переговоров

Никто из американской делегации не остался в Пакистане после завершения переговоров с Ираном, сообщают CBS News и CNN. Иранская переговорная группа также покинула Исламабад, пишет CNN со ссылкой на иранские и пакистанские источники.

Ранее телеканал «Аль-Арабия» сообщал, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер остаются в Исламабаде и готовы к продолжению переговоров с иранской делегацией. Однако, по информации источников CBS News, они уже покинули Пакистан вместе с американской технической командой. Вице-президент США Джей Ди Вэнс прилетел около 15:00 мск на немецкую авиабазу Рамштайн для дозаправки самолета. После он должен отправиться в США, пишет CBS News.

Переговоры Ирана и США при посредничестве Пакистана начались 11 апреля. По словам президента США Дональда Трампа, переговоры длились около 20 часов. МИД Ирана заявил, что стороны не достигли согласия по двум-трем ключевым вопросам, но выразил надежду на продолжение переговоров.

Дональд Трамп сказал, что делегациям не удалось достичь компромисса по вопросам ядерной программы Ирана и управления судоходством в Ормузском проливе. Американский президент объявил о блокаде морского коридора.