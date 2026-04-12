«Аль-Арабия»: Уиткофф и Кушнер остаются в Исламабаде для продолжения переговоров

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер до сих пор остаются в Исламабаде, сообщает телеканал «Аль-Арабия». По его данным, американская делегация готова к продолжению переговоров с Ираном.

Переговоры США и Ирана начались в Исламабаде 11 апреля и продлились 14 часов. По завершении встречи обе стороны заявили, что не смогли прийти к общему соглашению. По данным СМИ, разногласия касаются ядерной программы и Ормузского пролива. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подчеркивал, что не следовало рассчитывать на консенсус в первом же раунде. Он выразил надежду на продолжение переговоров.