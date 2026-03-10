Прибыли не хватает мобильности
Операторам связи все сложнее увеличивать рентабельность бизнеса
Большинство крупнейших операторов связи уверенно увеличивают выручку, но сокращают капитальные затраты и показатель чистой прибыли. Аналитики обращают внимание, что компании смогли добиться темпов роста выручки чуть выше уровня инфляции, несмотря на высокую ключевую ставку. Однако последовательное сокращение инвестиций в развитие сетей ведет к ухудшению качества связи, предупреждают они.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
“Ъ” проанализировал отчетность крупнейших российских операторов связи по МСФО за 2025 год. Несмотря на замедление экономики выручка у всех крупнейших участников рынка растет: у «Вымпелкома» — на 7,7%, до 334,7 млрд руб., «МегаФона» — на 8,15%, до 525,6 млрд руб., МТС — на 14,7%, до 807,2 млрд руб., «Ростелекома» — на 12%, до 872,8 млрд руб. Одновременно как минимум у двух из четырех игроков вырос чистый долг — у «Вымпелкома» на 7,6%, до 344 млрд руб., у «Ростелекома» — на 4%, до 689 млрд руб. У МТС он сократился на 3,9%, до 458 млрд руб., «МегаФон» не раскрывает этот показатель. При этом у МТС свободный денежный поток стал отрицательным (–6,5 млрд руб.), тогда как у «Ростелекома» — сократился на 6,2%, до 37,8 млрд руб. Оставшиеся игроки данный показатель не раскрывают.
Финансовые результаты крупнейших операторов связи за 2025 год по МСФО
|
*«Вымпелком» — единственный оператор, который раскрывает показатель EBITDA, а не OIBDA.
Источник: отчетность компаний.
Чистая прибыль трех из четырех компаний сократилась: у «МегаФона» на 8,19%, до 41,3 млрд руб., МТС — на 28%, до 35,3 млрд руб., «Ростелекома» — на 22%, до 18,7 млрд руб. Также эти операторы сокращают капитальные расходы: «МегаФон» на 29,8%, до 40 млрд руб., МТС — на 8,9%, до 120,6 млрд руб., «Ростелеком» — на 12%, до158 млрд руб. При этом у «Вымпелкома» эти показатели выросли: чистая прибыль — на 25,4%, до 23,5 млрд руб., CAPEX — на 21,8%, до 79,5 млрд руб. (см. таблицу).
Темпы роста российского телекоммуникационного рынка по итогам 2025 года замедлились до 6,5% против 7,8% годом ранее. Операторы и эксперты сходятся во мнении, что традиционные драйверы роста — расширение абонентской базы и тарифная индексация — постепенно исчерпываются (см. “Ъ” от 13 февраля).
Изменение чистой прибыли cвязано в том числе с «жесткой денежно-кредитной политикой и высокой ключевой ставкой», ростом расходов на обслуживание долга, сказали “Ъ” в пресс-службе «Ростелекома». МТС в 2025 году применяла антикризисные меры, включая фокусировку инвестиций на наиболее доходных направлениях, закрытие нерентабельных, сохранив «значительные инвестиции в строительство и модернизацию инфраструктуры», сказали “Ъ” в компании. В «МегаФоне» говорят, что снижение CAPEX по итогам 2025 года «отражает переход к более сбалансированной инвестиционной модели компании». Рост чистого долга «Вымпелкома» в компании объясняют «увеличением обязательств по аренде» и сокращением «прочих финансовых активов на фоне рекордной программы инвестиций в инфраструктуру».
«Рост выручки и OIBDA демонстрируют здоровую тенденцию в условиях замедления экономического роста и отражают диверсификацию бизнеса телеком-операторов»,— считает старший аналитик Газпромбанка Сергей Либин. Операторы «смогли добиться» темпов роста выручки выше инфляции, подчеркивает старший аналитик по сектору ТМТ в «Эйлер» Владимир Беспалов: «Потенциальное снижение ключевой ставки и, как следствие, процентных расходов операторов, а также дальнейший рост бизнеса должны привести к повышению рентабельности на уровне чистой прибыли уже в 2026 году».
«Операционная прибыль растет, но заметно медленнее выручки, поэтому рентабельность постепенно снижается: затраты на продажу, персонал и выполнение регуляторных требований растут быстрее, чем цены на телеком-услуги»,— объясняет старший менеджер практики бизнес-консультирования «ТеДо» Екатерина Литвинова. При этом, добавляет она, при последовательном сокращении капитальных вложений в сеть начинают проявляться издержки, в том числе замедляется модернизация и расширение покрытия, «ухудшается качество связи в менее приоритетных регионах, задерживается внедрение новых технологий и сервисов, таких как 5G и ИИ». В сумме это профиль зрелого, консолидированного рынка: объем растет, но бизнесу все сложнее увеличивать рентабельность и прибыль, заключает госпожа Литвинова.