Прибыли не хватает мобильности

Большинство крупнейших операторов связи уверенно увеличивают выручку, но сокращают капитальные затраты и показатель чистой прибыли. Аналитики обращают внимание, что компании смогли добиться темпов роста выручки чуть выше уровня инфляции, несмотря на высокую ключевую ставку. Однако последовательное сокращение инвестиций в развитие сетей ведет к ухудшению качества связи, предупреждают они.

“Ъ” проанализировал отчетность крупнейших российских операторов связи по МСФО за 2025 год. Несмотря на замедление экономики выручка у всех крупнейших участников рынка растет: у «Вымпелкома» — на 7,7%, до 334,7 млрд руб., «МегаФона» — на 8,15%, до 525,6 млрд руб., МТС — на 14,7%, до 807,2 млрд руб., «Ростелекома» — на 12%, до 872,8 млрд руб. Одновременно как минимум у двух из четырех игроков вырос чистый долг — у «Вымпелкома» на 7,6%, до 344 млрд руб., у «Ростелекома» — на 4%, до 689 млрд руб. У МТС он сократился на 3,9%, до 458 млрд руб., «МегаФон» не раскрывает этот показатель. При этом у МТС свободный денежный поток стал отрицательным (–6,5 млрд руб.), тогда как у «Ростелекома» — сократился на 6,2%, до 37,8 млрд руб. Оставшиеся игроки данный показатель не раскрывают.

Финансовые результаты крупнейших операторов связи за 2025 год по МСФО Выйти из полноэкранного режима «Вымпелком» «МегаФон» МТС «Ростелеком» 2024 2025 Изменение за год (%) 2024 2025 Изменение за год (%) 2024 2025 Изменение за год (%) 2024 2025 Изменение за год (%) Выручка (млрд руб.) 310,7 334,7 7,7 485,9 525,6 8 703,7 807,2 14,7 779,9 872,8 12 Чистая прибыль (млрд руб.) 18,7 23,5 25,4 45 41,3 –8,2 51,3 38,6 –28 24,1 18,7 –22 CAPEX (млрд руб.) 65,2 79,5 21,8 57 40 –29,8 132,4 120,6 –8,9 178,8 158 –12 OIBDA* (млрд руб.) 133,2 142,7 7,2 199,2 222,3 11,6 246,4 279,7 13,5 302,5 331 9 Чистый долг (млрд руб.) 319,7 344 7,6 н/д н/д н/д 477 458 –3,9 661,2 689 4 Открыть в новом окне *«Вымпелком» — единственный оператор, который раскрывает показатель EBITDA, а не OIBDA. Источник: отчетность компаний.

Чистая прибыль трех из четырех компаний сократилась: у «МегаФона» на 8,19%, до 41,3 млрд руб., МТС — на 28%, до 35,3 млрд руб., «Ростелекома» — на 22%, до 18,7 млрд руб. Также эти операторы сокращают капитальные расходы: «МегаФон» на 29,8%, до 40 млрд руб., МТС — на 8,9%, до 120,6 млрд руб., «Ростелеком» — на 12%, до158 млрд руб. При этом у «Вымпелкома» эти показатели выросли: чистая прибыль — на 25,4%, до 23,5 млрд руб., CAPEX — на 21,8%, до 79,5 млрд руб. (см. таблицу).

Темпы роста российского телекоммуникационного рынка по итогам 2025 года замедлились до 6,5% против 7,8% годом ранее. Операторы и эксперты сходятся во мнении, что традиционные драйверы роста — расширение абонентской базы и тарифная индексация — постепенно исчерпываются (см. “Ъ” от 13 февраля).

Изменение чистой прибыли cвязано в том числе с «жесткой денежно-кредитной политикой и высокой ключевой ставкой», ростом расходов на обслуживание долга, сказали “Ъ” в пресс-службе «Ростелекома». МТС в 2025 году применяла антикризисные меры, включая фокусировку инвестиций на наиболее доходных направлениях, закрытие нерентабельных, сохранив «значительные инвестиции в строительство и модернизацию инфраструктуры», сказали “Ъ” в компании. В «МегаФоне» говорят, что снижение CAPEX по итогам 2025 года «отражает переход к более сбалансированной инвестиционной модели компании». Рост чистого долга «Вымпелкома» в компании объясняют «увеличением обязательств по аренде» и сокращением «прочих финансовых активов на фоне рекордной программы инвестиций в инфраструктуру».

«Рост выручки и OIBDA демонстрируют здоровую тенденцию в условиях замедления экономического роста и отражают диверсификацию бизнеса телеком-операторов»,— считает старший аналитик Газпромбанка Сергей Либин. Операторы «смогли добиться» темпов роста выручки выше инфляции, подчеркивает старший аналитик по сектору ТМТ в «Эйлер» Владимир Беспалов: «Потенциальное снижение ключевой ставки и, как следствие, процентных расходов операторов, а также дальнейший рост бизнеса должны привести к повышению рентабельности на уровне чистой прибыли уже в 2026 году».

«Операционная прибыль растет, но заметно медленнее выручки, поэтому рентабельность постепенно снижается: затраты на продажу, персонал и выполнение регуляторных требований растут быстрее, чем цены на телеком-услуги»,— объясняет старший менеджер практики бизнес-консультирования «ТеДо» Екатерина Литвинова. При этом, добавляет она, при последовательном сокращении капитальных вложений в сеть начинают проявляться издержки, в том числе замедляется модернизация и расширение покрытия, «ухудшается качество связи в менее приоритетных регионах, задерживается внедрение новых технологий и сервисов, таких как 5G и ИИ». В сумме это профиль зрелого, консолидированного рынка: объем растет, но бизнесу все сложнее увеличивать рентабельность и прибыль, заключает госпожа Литвинова.

Алексей Жабин