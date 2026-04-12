Ynet: армии Израиля приказали подготовиться к возобновлению атак на Иран

Глава Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир приказал привести вооруженные силы страны в состояние повышенной боевой готовности. Он допустил возобновление военной операции против Ирана «в ближайшем будущем». Об этом сообщает израильское издание Ynet со ссылкой на источники.

По информации собеседников Ynet, ЦАХАЛ готовится к возможным военным действиям по аналогии с предыдущими израильскими операциями «Восходящий лев» и «Рычание льва». При этом сейчас ускорены «все процессы планирования», добавили источники издания.

Параллельно Управление военной разведки Израиля формирует список военных целей в Иране, пишет Ynet. По информации издания, в первую очередь речь идет о ракетных системах и пусковых установках для них. Однако источники Ynet подчеркивают, что решение о военных действиях еще не принято, а эти меры нужны для «полной готовности к любому сценарию».

С 8 апреля между США, Израилем и Ираном действует двухнедельное перемирие. За это время стороны должны достичь мирного соглашения. 12 апреля завершились переговоры Ирана и США при посредничестве Пакистана. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Иран не принял условия американской стороны, и Тегеран не хочет отказываться от разработки ядерного оружия. В МИДе Ирана подтвердили, что стороны не достигли согласия по двум-трем ключевым вопросам, однако выразили надежду, что переговоры продолжатся.