Хинштейн заявил об уничтожении девяти БПЛА над Курской областью за сутки

В период с 9:00 мск 11 апреля по 7:00 мск 12 апреля над Курской областью сбили девять беспилотников Вооруженных сил Украины. Три человека пострадали. Об этом заявил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«15 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств. Информация по обстрелам не поступала»,— написал Александр Хинштейн. Он добавил, что БПЛА, сбитые над Курской областью, были разного типа.

Три человека, включая ребенка, были ранены во время атак в городе Льгове, сообщал губернатор вечером 11 апреля. По его словам, удар произошел уже после 16:00 мск, когда началось пасхальное перемирие между Россией и Украиной.

Пасхальное перемирие продлится до конца 12 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский поддержал его. О нарушении перемирия заявлял 11 апреля врио главы Новокаховского городского округа Владимир Оганесов. По его словам, ВСУ атаковали Новую Каховку БПЛА, один человек пострадал.