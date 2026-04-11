Власти Новой Каховки заявили об ударе ВСУ после объявления пасхального перемирия

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью БПЛА атаковали Новую Каховку в Херсонской области, нарушив пасхальное перемирие. Об этом заявил врио главы городского округа Владимир Оганесов.

«В результате сбросов повреждено три автомобиля, дом. Пострадал один человек. Обнаружено и обезврежено три БПЛА с неразорвавшимися боеприпасами»,— написал господин Оганесов в Мах.

11 апреля в 16:00 мск вступило в силу пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным. Его поддержал президент Украины Владимир Зеленский. Режим прекращения огня продлится до конца 12 апреля.