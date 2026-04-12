«На Кубани это, вероятно, приведет к дальнейшей легализации через НПД»

Кабмин внес в Госдуму РФ законопроект о поправках в Налоговый кодекс, направленных на усиление контроля за доходами физических лиц и борьбу с уклонением от уплаты налогов. В числе мер — автоматизированный обмен данными между Банком России и ФНС по операциям граждан. Инициативу для «Ъ-Кубань» прокомментировал старший преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Александр Кудряшов.

Александр Кудряшов

Фото: предоставлено автором

«Обсуждаемый законопроект касается автоматизированного обмена данными между Банком России и ФНС по операциям физических лиц, у которых поступления имеют признаки систематического дохода. Ключевым здесь становится вопрос правовой квалификации: сам по себе перевод между гражданами объект налогообложения не образует. ФНС уже давала соответствующие разъяснения — речь идет о семейной помощи, подарках, возврате долга и других безвозмездных поступлениях.

Налоговый риск возникает, когда личный счет начинает использоваться для регулярного приема оплаты — за услуги, аренду, подработку, торговлю или иную деятельность без оформленного статуса. Сумма 2,4 млн руб. важна в контексте режима налога на профессиональный доход и одновременно служит ориентиром для выявления неподтвержденных поступлений. В правоприменительной практике решающими будут регулярность переводов, повторяемость сумм, круг контрагентов и экономический смысл операций.

Для Краснодарского края эта тема особенно чувствительна из-за структуры занятости. По состоянию на конец февраля 2026 года в регионе зарегистрировано более 782 тыс. самозанятых — это один из крупнейших массивов НПД в стране. Экономика Кубани во многом опирается на сельское хозяйство, аренду, сервис, туризм, перевозки, сезонные работы и широкий сегмент мелких услуг, где расчеты с физическими лицами давно стали нормой. Поэтому основной эффект законопроекта затронет сферу частной занятости, которая фактически уже функционирует как бизнес, но по-прежнему обслуживается через личные счета без налогового оформления. Именно здесь контроль усилится, а число вопросов со стороны налоговых органов возрастет.

Административная нагрузка вырастет, прежде всего, в части налогового учета. Самозанятым и индивидуальным предпринимателям придется четче разделять личные и рабочие поступления, следить за назначением платежей, подтверждать характер дохода и соблюдать выбранный налоговый режим. Для граждан, получающих переводы от родственников или друзей, дополнительных рисков не возникает. В то же время для экономически активного населения ключевой фактор риска — систематические поступления от широкого круга лиц за услуги или работу на личный счет. В результате принятие законопроекта действительно может сократить часть серых доходов. На Кубани это, вероятно, приведет к дальнейшей легализации через НПД и другие специальные режимы».