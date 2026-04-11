«Локомотив-Кубань» переиграл «Пари Нижний Новгород»

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» на своем паркете со счетом 112:72 одержал победу над «Пари Нижний Новгород» в рамках Единой лиги ВТБ.

Южане принимали одного из самых удобных для себя соперников, которого обыгрывали уже три раза в этом регулярном чемпионате. Однако нижегородцы еще не потеряли шансы на попадание в восьмерку лучших, им нужна была эта победа как воздух.

Кубанцы энергично вошли в игру рывком 20:7 к пятой минуте и полностью завладели инициативой. Игра пошла в быстром темпе, которым максимально воспользовались хозяева и к большому перерыву повели со счетом 57:39. После смены сторон подопечные Томислава Томовича доминировали в нападении, пользуясь ошибками соперника, превосходили во многих компонентах и довели дело до уверенной победы. В итоге — успех «Локомотива-Кубань» со счетом 112:72.

Самым результативным игроком в составе южан стал Джеремайя Мартин, который набрал 20 очков. После 38 матчей краснодарцы занимают четвертое место в турнирной таблице. В следующем туре Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» 18 апреля сыграет на своем паркете против пермской «Бетсити Пармы».

Евгений Леонтьев