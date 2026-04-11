«Роскосмос» намерен снизить стоимость запусков грузов на орбиту

«Роскосмос» планирует снизить себестоимость вывода грузов на орбиту . Об этом сообщил заместитель гендиректора по стратегическому развитию госкорпорации Борис Глазков.

«Только так мы построим технический мост, порт в сторону космоса. Чем дешевле будет себестоимость вывода грузов на опорную орбиту, тем ближе мы к дальним и ближним космическим горизонтам. В этом миссия Роскосмоса, это задача сегодняшнего дня»,— сообщил Борис Глазков на Молодежном космическом инженерном конгрессе в МГТУ им. Н. Э. Баумана (цитата по ТАСС).

Россия рассматривает околоземную низкую орбиту как пространство экономического освоения, заявил господин Глазков. «Роскосмос» видит здесь роль государства как регулятора рынков. Сервисы и услуги, которые на сегодняшний день поставляются с орбиты, — это часть цифровой экономики, добавил он.

8 апреля Борис Глазков сообщил, что в 2027-2028 годах для корпоративных клиентов в России станет доступна спутниковая интернет-связь нового типа. В конце марта компания «Бюро 1440» вывела на орбиту 16 спутников низкоорбитальной группировки «Рассвет». Аппараты используют систему связи 5G NTN, обновленную систему энергопитания, терминалы межспутниковой лазерной связи нового поколения, а также плазменную двигательную установку.