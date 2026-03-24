На орбиту запустили первую группу российских спутников широкополосного интернета

Компания «Бюро 1440» (входит в ИКС «Холдинг») вывела на орбиту спутники низкоорбитальной группировки «Рассвет». Запуск 16 космических аппаратов состоялся вечером 23 марта, рассказали «Ъ» в компании.

Спутники успешно выведены на опорную орбиту. Они отделились от ракеты-носителя «Союз 2.1Б» и были взяты под управление ЦУП «Бюро 1440». После прохождения проверки и запуска бортовых систем спутники начнут движение на целевую орбиту. Космические аппараты используют систему связи 5G NTN, обновленную систему энергопитания, терминалы межспутниковой лазерной связи нового поколения и плазменную двигательную установку.

«Впереди — этап развертывания группировки, который потребует десятков запусков и увеличения числа аппаратов на орбите. Это сложный инженерный путь, связанный с технологическими рисками»,— уточнил гендиректор ИКС «Холдинга» Алексей Шелобков.

Проект по созданию российской низкоорбитальной спутниковой группировки широкополосного доступа в интернет финансируется в рамках нацпроекта «Экономика данных»: планируется направить 102,8 млрд руб. из федерального бюджета и 329 млрд руб. собственных средств компании до 2030 года. Сейчас на орбите находится шесть спутников «Бюро 1440», запущенных в рамках двух экспериментальных миссий. Запуск первой серийной партии изначально планировался в 2025 году, но был отложен на 2026-й.

Подробности — в материале «Ъ» «Свободный полет».