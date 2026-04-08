В «Роскосмосе» назвали сроки появления спутниковой связи нового поколения для бизнеса

Спутниковая интернет-связь нового типа для корпоративных клиентов станет доступна в России в 2027–2028 годах, сообщил замгендиректора по стратегическому развитию «Роскосмоса» Борис Глазков.

«С моей точки зрения, экспертная оценка, вот такого рода спутниковая связь в России появится в 27-м, скорее, в 28-м году. Прежде всего она будет доступна для коммерческого сектора, для b2b-заказчиков, и это связано с ее стоимостью»,— сказал господин Глазков (цитата по РБК).

По его словам, существующая спутниковая связь может не устраивать потребителей по скорости или габаритам терминалов, а новое оборудование — это «немаленькая железка». При этом там, где связь нужнее всего, она уже доступна «с достаточно приличной скоростью», и любой желающий может стать абонентом, обратившись к российским операторам или частным компаниям.

24 марта компания «Бюро 1440» сообщила о выводе на орбиту первых 16 спутников целевой группировки «Рассвет». Планируются десятки запусков для обеспечения глобального покрытия.

