В Центральном округе Краснодара отключили свет
В Центральном округе Краснодара произошло аварийное отключение электричества из-за срабатывания защиты на линии, об этом сообщили в городской ЕДДС. В настоящее время отключены девять трансформаторных подстанций.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Без электричества находятся улицы Володарского, Щорса, Буденного, Новороссийская, Карасунская набережная, Северная и другие адреса. На месте отключения работает аварийная бригада.
Днем 11 апреля в Краснодаре также зафиксировали аварийное отключение электроэнергии в Карасунском округе. На данный момент внештатная ситуация устранена, абоненты запитаны.