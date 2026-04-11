В Центральном округе Краснодара отключили свет

В Центральном округе Краснодара произошло аварийное отключение электричества из-за срабатывания защиты на линии, об этом сообщили в городской ЕДДС. В настоящее время отключены девять трансформаторных подстанций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Без электричества находятся улицы Володарского, Щорса, Буденного, Новороссийская, Карасунская набережная, Северная и другие адреса. На месте отключения работает аварийная бригада.

Днем 11 апреля в Краснодаре также зафиксировали аварийное отключение электроэнергии в Карасунском округе. На данный момент внештатная ситуация устранена, абоненты запитаны.

Кристина Мельникова