СК возбудил дело из-за транспортной изоляции деревни Гуляево в паводок

СУ СКР по Удмуртии завело уголовное дело о халатности (ст. 293 УК) из-за транспортной изоляции деревни Гуляево в Вавожском районе. На время половодья закрыт низководный мост, соединяющий поселение с деревней Новое Водзимонье. Об этом пишет «Сусанин».

«Жители <...> лишены возможности беспрепятственно приобретать продукты питания и необходимые медицинские препараты. Кроме того, сложившаяся ситуация негативно сказывается на организации учебного процесса — школьники вынуждены обучаться дистанционно»,— сообщили в СКР.

Единственный способ подъехать к поселению — объезд длиной в 37 км. По словам главы района Сергея Зорина, на легковой машине по этому пути можно проехать только в сухую погоду. Организован подвоз продуктов местным РайПО. Мост был закрыт 30 марта.