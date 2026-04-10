Роман Ефимов: на следующей неделе ситуация с паводком в Удмуртии усложнится

Паводковая ситуация в Удмуртии усложнится на следующей неделе, заявил председатель правительства республики Роман Ефимов на совещании с главами муниципалитетов сегодня.

«Приходит устойчивое тепло, днем до +16°C. Сохраняется вероятность подтопления придомовых территорий в Глазове и в поселке Кез. Не исключено расширение зоны подтоплений в уже пострадавших населенных пунктах»,— сказал господин Ефимов.

Режим повышенной готовности в связи с паводком введен в поселениях Кизнер, Балезино, Кез, Игра, Завьялово и Малой Пурга. Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что к утру 10 апреля частично подтопило 202 участка в семи муниципалитетах. Паводок затронул 544 человека, в их числе 135 детей.

Главам районов поручено организовать круглосуточное дежурство, актуализировать планы по противопаводковым действиям, интенсивнее доносить жителям как действовать и куда обращаться при возникновении подтопления.

Подтопленными остаются низководные мосты в деревнях Ворца и Гуляево, а также два участка дороги Полом—Поломское.

Паводок в Удмуртии начался 30 марта. В Игре началась экстренная вакцинация жителей подтапливаемых зон от гепатита А. По данным Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологическая обстановка остается благополучной. Из-за транспортной изоляции Гуляево СУ СКР по Удмуртии завело уголовное дело о халатности (ст. 293 УК).