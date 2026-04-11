В Удмуртии подтопило 185 придомовых участков в паводок

185 придомовых территорий в Удмуртии остаются подтопленными на утро 11 апреля, сообщили в ГУ МЧС по республике. Это на 17 участков меньше, чем днем ранее.

Больше всего участков затронуто паводком в поселках Игра (63) и Кизнер (50), селе Яган (39) и поселках Ува и Балезино (по 12). Подтоплены низководный мост у деревни Гуляево и два участка дороги Полом—Поломское. Мост в деревне Ворца от воды освободился.

По словам председателя правительства Удмуртии Романа Ефимова, на следующей неделе ситуация с паводком в регионе усложнится из-за потепления.

Паводок в Удмуртии начался 30 марта. В пяти районах началась вакцинация жителей подтапливаемых зон от гепатита А. По данным Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологическая обстановка остается благополучной. Из-за транспортной изоляции Гуляево СУ СКР по Удмуртии завело уголовное дело о халатности (ст. 293 УК).