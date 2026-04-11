Представитель США не подтвердил разморозку активов Ирана

Высокопоставленный американский чиновник отрицает информацию о том, что Вашингтон согласился разморозить замороженные активы Тегерана. Reuters писало, что будет высвобождено $6 млрд.

«Это ложь. Встречи (делегаций США и Ирана в Пакистане.—"Ъ") еще даже не начались»,— заявил неназванный чиновник, которого цитирует AFP.

7 апреля президент США Дональд Трамп объявил двухнедельное перемирие с Ираном. Сегодня в столице Пакистана пройдут переговоры Вашингтона и Тегерана. Господин Трамп пригрозил возобновить удары по Ирану в случае провала переговоров.

