Reuters: США согласились разблокировать замороженные активы Ирана

Власти США согласились разблокировать активы Ирана, замороженные в банках Катара и других стран восемь лет назад. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного иранского высокопоставленного источника.

По словам собеседника агентства, разморозка активов «напрямую связана с обеспечением безопасного прохода через Ормузский пролив», что, как ожидается, станет ключевым вопросом на переговорах. Сроки разблокировки активов не названы. Другой иранский источник уточнил, что речь идет о $6 млрд иранских денег, находящихся в распоряжении Катара.

США и МИД Катара пока официально не подтвердили эту информацию.

Изначально упомянутые $6 млрд были заморожены в 2018 году. Их должны были высвободить в 2023 году во время обмена пленными между США и Ираном. Однако администрация США президента Джо Байдена вновь заморозила средства после терактов 7 октября 2023 года в Израиле, совершенных палестинской группировкой «Хамас» — предполагаемого союзника Ирана.

7 апреля президент США Дональд Трамп объявил двухнедельное перемирие с Ираном, к которому также присоединился Израиль. Сегодня в столице Пакистана пройдут переговоры делегаций Вашингтона и Тегерана.

Подробности — в материале «Ъ» «"Эпическая ярость" сменилась спокойствием».