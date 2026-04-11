Два микрорайона Энергодара обесточены из-за удара БПЛА

Первый и второй микрорайоны Энергодара, где находится Запорожская АЭС, обесточены после атаки БПЛА. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов. Ориентировочно, электроснабжение будет восстановлено до 14:00 при отсутствии опасности повторных ударов, уточнил господин Пухов.

9 апреля в Энергодаре отключилась воздушная линия электропередачи. В тот же день аварийные отключения электроснабжения произошли на значительной части Запорожской области. Мэр призывал жителей Энергодара экономить электричество. Подачу электричества в городе восстановили спустя сутки.