В Энергодаре восстановили электричество после аварийных отключений

В городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре восстановили электроснабжение. Об этом сообщил мэр Максим Пухов. Город был полностью обесточен 9 апреля — люди находились без света больше суток.

«Все потребители Энергодара подключены к энергоснабжению по штатной схеме»,— сказал господин Пухов на видео в Мах.

Аварийные отключения электроснабжения затронули «значительную часть» Запорожской области, говорил губернатор Евгений Балицкий. Максим Пухов называл ситуацию с восстановлением электричества «крайне сложной» из-за ударов со стороны Вооруженных сил Украины. Часть объектов подключили к дизельным электрогенераторам, мэр призывал жителей экономить энергию. В Минэнерго Запорожской области говорили «Ъ», что причина отключений — дефицит мощности в энергосистеме из-за частых повреждений при атаках ВСУ.