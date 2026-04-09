Жителей Энергодара призвали экономить электричество

Мэр Энергодара Максим Пухов сообщил, что ситуация с восстановлением электроснабжения в городе крайне сложная. Энергетики пытаются вернуть свет в дома, но процесс осложнен — специалисты работают под налетами БПЛА и артобстрелами, написал глава города в Telegram-канале. Он призвал жителей экономить электроэнергию и запастись терпением.

Сегодня по «значительной части» Запорожской области прошли аварийные отключения энергии, сообщал губернатор Евгений Балицкий. Энергодар, в котором находится Запорожская АЭС, полностью обесточен — критическая инфраструктура и соцобъекты города работают от дизельных электрогенераторов. Такая же ситуация наблюдается в Херсонской области. Отключения начались еще вчера вечером. В Минэнерго Запорожской области «Ъ» накануне объясняли, что причина отключений — повреждение энергетического оборудования из-за атак со стороны армии Украины.