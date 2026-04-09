В Энергодаре заявили о «сложной ситуации с блэкаутом»

Мэр Энергодара Максим Пухов сообщил, что критическая инфраструктура и соцобъекты в городе, в том числе водоснабжение и образовательные организации, работают от дизельных электрогенераторов. По его словам, ситуация с блэкаутом сложная. Он уточнил, что работа энергетиков осложнена непрекращающимися ударами со стороны ВСУ.

Воздушная линия электропередачи в Энергодаре отключилась сегодня утром, причина пока неизвестна. Аварийные отключения электроснабжения произошли на значительной части Запорожской области. Социально значимые объекты в регионе подключили к резервным источникам питания. Масштабный сбой в электроснабжении также затронул Херсонскую область.