В Дагестане в зоне затопления остаются свыше 760 домов

В Дагестане после серии аномальных ливней продолжают действовать очаги чрезвычайной ситуации: более 760 жилых домов и около 812 приусадебных участков остаются в зоне подтопления. Об этом изданию ТАСС сообщили в МЧС России, уточнив, что спасательные службы продолжают откачку воды и оценку повреждений инфраструктуры.

По данным на конец первой декады апреля, в республике уже зафиксировали несколько тысяч затопленных домовладений и более тысячи придомовых территорий, часть из которых попрежнему не поднята после наводнений.

Причиной бедствия стали рекордные осадки в конце марта и начале апреля: только за 30 марта в отдельных районах Дагестана выпало количество дождя, эквивалентное примерно трем месячным нормам за короткий срок. Синоптики и эксперты отмечают, что в горных и предгорных районах Кавказа даже 30–50 мм осадков, выпавших за несколько часов, способны превратить русла малых рек и балок в мощные паводки изза ограниченной пропускной способности природных и искусственных водостоков. В горах вода быстро стекает в долины, а в городах, таких как Махачкала и Дербент, узкие русла и застроенные прибрежные зоны усиливают эффект подтоплений.

По оценкам Минстроя России, в паводках затронуты 84 населенных пункта в 23 муниципалитетах Дагестана и Чечни. В них зафиксированы повреждения линий электропередач, водопровода, канализации и теплосетей, что привело к локальным отключениям систем жизнеобеспечения. Часть районов временно оставалась без электроснабжения, пострадали дороги и мосты, в отдельных местах были ограничены или приостановлены перевозки пассажиров. Власти региона сообщают, что в целом от наводнений пострадали более 6,2 тыс. человек, которые временно размещены в специальных пунктах или у родственников.

В более тяжелых очагах подтоплений, в том числе в районе села Мамедкала, под воду ушли почти 260 домов и множество прилегающих участков на фоне прорыва дамбы Геджухского водохранилища. Там эвакуировали свыше 4 тыс. человек, сейчас продолжается разбор последствий и оценка устойчивости гидротехнических сооружений. В республике действуют десятки пунктов временного размещения, где находятся сотни эвакуированных, в том числе более 200 детей.

