После пожара в жилом доме в Мытищах возбуждено уголовное дело

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после пожара в жилом доме в Мытищах, сообщил подмосковный СКР. В результате ЧП погиб 27-летний мужчина, еще пятеро человек госпитализированы, среди них один ребенок.

По предварительным данным, причиной пожара мог стать аварийный режим работы электросети. Следователи уже провели осмотр места происшествия, планируется назначить пожарно-техническую и судебно-медицинскую экспертизы, уточнили в СКР. Прокуратура взяла на контроль расследование дела.

Пожар произошел сегодня ночью в 17-этажном жилом доме. Загорелась квартира на 11-м этаже и несколько балконов. Возгорание потушили на площади 70 кв. м. Из здания были эвакуированы 126 человек.