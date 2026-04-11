Посол: Россия прорабатывает возобновление прямого авиасообщения с Доминиканой

Госструктуры России и Доминиканской Республики прорабатывают возобновление прямого авиасообщения, сообщил посол РФ Алексей Середин. Срок запуска рейсов он не обозначил.

По словам господина Середина, проработкой этого вопроса в России занимаются Минтранс и Росавиация, с доминиканской стороны — Совет гражданской авиации, управление гражданской авиации и администрация президента. Как утверждает дипломат, в Доминикане возвращение прямого авиасообщения «ожидают с явным интересом».

«Посольство продолжит соответствующую последовательную работу, исходя из осознания той непреложной истины, что российско-доминиканские отношения существенно выиграли бы от возобновления полетов»,— заверил Алексей Середин в интервью «РИА Новости».

О том, что Россия и Доминикана обсуждают запуск прямого авиасообщения, в апреле 2025 года сообщал глава российского МИДа Сергей Лавров. Минтранс рассчитывал запустить рейсы в этом зимнем сезоне.

