Россия может возобновить авиасообщение с Доминиканой уже зимой

Замминистра транспорта России Владимир Потешкин обсудил с партнерами из Доминиканской Республики возобновление прямых регулярных и чартерных рейсов между странами. Авиасообщение может быть возобновлено уже в зимнем сезоне, следует из сообщения в Telegram-канале ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

«Авиасообщение между нашими странами было приостановлено из-за беспрецедентных санкций в отношении российской авиации»,— сказано в сообщении Минтранса. В министерстве подчеркнули, что раньше рейсы в Доминикану пользовались у россиян большой популярностью.

По данным министерства, до пандемии пассажиропоток превышал 400 тыс. человек. До 2023 года прямые рейсы в Доминикану совершали Azur Air и Nordwind. При этом не только в столицу страны — Санто-Доминго, но и на ее популярные курорты: Пунта-Кана, Ла-Романа, Самана и Пуэрто-Плата.

Высокий интерес к возобновлению перелетов со стороны Доминиканской Республики выразил ее посол в России — Алехандро Ариас Сарсуэла.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о работе над восстановлением турпотока по итогам переговоров с доминиканским коллегой Роберто Альваресом.

По данным Центрального банка Доминиканской Республики, за первые десять месяцев 2024 года страну посетили всего 18 тыс. россиян. В 2021 году показатель составлял 183 тыс. человек.