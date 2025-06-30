Россия восстановит дальние связи

Прямые рейсы в Доминикану могут возобновиться уже в предстоящем зимнем сезоне. Туроператоры называют спрос на этом направлении высоким — сейчас туристы готовы добираться до Доминиканы даже в рамках транзитных туров через Кубу. Однако для старта полетной программы перевозчикам может быть непросто найти свободные емкости в дальнемагистральном сегменте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Россия готова обсуждать возобновление прямого авиасообщения с Доминиканой, следует из сообщения Минтранса. Посол Доминиканы Алехандро Ариас Сарсуэла уточнил, что его страна заинтересована в старте программы к предстоящему зимнему сезону. «Минтранс и Росавиация окажут всестороннее содействие в выработке взаимовыгодных решений»,— заявил замминистра транспорта Владимир Потешкин. “Ъ” направил запросы крупным перевозчикам.

Согласно оценке Минтранса, в 2019 году, до введения пандемийных ограничений, пассажиропоток между Россией и Доминиканой превышал 400 тыс. человек. В 2021 году прямые рейсы возобновились. Прервано авиасообщение было в 2023 году из-за введенных Западом санкций в отношении авиаотрасли России. До этого рейсы выполняли Azur Air и Nordwind.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин поясняет, что договоренности между странами должны быть достигнуты в части гарантий российским перевозчикам об обслуживании, заправке и отсутствии рисков для флота.

Доминиканские компании, по его словам, в Россию полетов никогда не осуществляли.

Доминикана по дальности перелета принципиально не отличается от Кубы: сейчас до Варадеро из Москвы за 13 часов 30 минут долетает широкофюзеляжный Boeing 777 «России» (входит в группу «Аэрофлот»), говорит собеседник “Ъ” в экспертном сообществе. Теоретически, по его словам, перевозчики могут выставить на новом направлении дальнемагистральные самолеты. Но весь парк сейчас «плотно расписан по популярным туристическим и социальным направлениям», говорит он.

В общей сложности в России более 100 дальнемагистральных иностранных самолетов, из них 41 — у группы «Аэрофлот» (22 Boeing 777, 12 Airbus 330 и 7 Airbus 350). «Будет ли желание у перевозчиков переставлять ограниченный и востребованный парк на рейсы в Доминикану с других популярных курортов — остается вопросом»,— рассуждает собеседник “Ъ”. Хотя Дмитрий Горин обращает внимание на то, что существенную часть спроса на азиатских направлениях сейчас обеспечивают стыковочные рейсы китайских и ближневосточных авиакомпаний, разгружая флот российских перевозчиков. Эксперт называет Доминикану востребованным направлением, хотя по уровню спроса она отстает от Таиланда и Вьетнама. В эти страны, по его подсчетам, в этом году могут отправиться 2 млн и 500 тыс. российских туристов соответственно.

Алехандро Ариас Сарсуэла, посол Доминиканы в Москве, «РИА Новости», 17 августа 2024 года: «Возобновления прямых рейсов в Доминиканскую Республику — это желание, которое я слышу ежедневно».

Туроператоры пока осторожно оценивают инициативу властей. В «Русском экспрессе» обращают внимание, что обсуждается пока лишь вероятность возобновления прямых полетов. Доминикана, по словам представителя компании, остается одним из любимых пляжных направлений россиян, в том числе за счет мягких условий въезда. Появление прямого рейса в Санто-Доминго или Пунта-Кану упростит логистику и снизит стоимость путешествий, отметил он.

Представитель «Интуриста» Дарья Домостроева говорит, что у компании есть подобные комбинированные предложения, когда в Доминикану туристы едут через Кубу. Продукт считается достаточно дорогим: средняя стоимость заявки на двоих составляет €5,5 тыс. при размещении в базовом отеле «пять звезд». «Но даже с учетом цены и сложной логистики спрос на них растет»,— замечает она. Госпожа Домостроева предполагает, что на Доминикану сформировался существенный отложенный спрос.

Доминикана не единственное популярное направление, по которому обсуждается перспектива возобновления прямых рейсов. Аналогичные переговоры идут с властями Малайзии. Рейсы из Москвы предполагаются в Куала-Лумпур, а также на курортный остров Лангкави в Малайзии.

Александра Мерцалова, Айгуль Абдуллина