«Личная приватность все чаще остается зоной индивидуальной ответственности»

В Госдуме раскрыли, какие VPN-сервисы могут продолжить работу в России. Как сообщил в беседе с «РИА Новости» заместитель председателя комитета ГД РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, все легальные технические решения, обеспечивающие доступ к виртуальным частным сетям, сохранят возможность функционирования на территории страны. Основатель медиапроекта «Нейроэра», эксперт по кибербезопасности и безопасному ИИ Наталья Абрамова считает, что главным условием использования VPN остается соблюдение требований регулятора.

«Сама технология VPN в России не запрещена. Легальным считается сервис, зарегистрированный в Роскомнадзоре и подключенный к государственному реестру запрещенных сайтов. Оператор связи, через которого продается такая технология, обязан иметь лицензию ФСБ на предоставление защищенных каналов. Все, что за пределами этой модели: сервисы, не фильтрующие трафик и не зарегистрированные в ведомстве, попадает под блокировку. К 2026 году ограничен доступ более чем к 450 таким сервисам: блокируются домены, IP-адреса, а в ряде случаев — целые протоколы.

Разница между этими двумя мирами не только юридическая. Легальный VPN через российского оператора — это контролируемый шифрованный канал, инфраструктура которого находится в отечественной юрисдикции. Оператор управляет маршрутами и выполняет требования по фильтрации. Зарубежный сервис устроен иначе: ставка на конфиденциальность, минимизацию логов, серверы за пределами РФ. Именно поэтому Роскомнадзор последовательно ограничивает протоколы OpenVPN, WireGuard и ряд других.

Обойти блокировки через VPN пока технически возможно — при условии, что конкретный сервис еще не распознан или маскирует свой трафик под обычное Интернет-соединение. Однако эффективность таких решений заметно снижается, а юридические риски растут. С 1 сентября 2025 года в стране действует административная ответственность за умышленный поиск экстремистских материалов, в том числе через VPN, штраф от 3 до 5 тысяч рублей. За рекламу средств обхода блокировок наказание еще серьезнее: до 80 тысяч для физических лиц, до 500 тысяч — для юридических.

Для Краснодарского края и ЮФО в целом ситуация имеет дополнительный слой. Основные ограничения здесь носят не региональный правовой, а инфраструктурный характер. Там, где работают несколько крупных провайдеров, общероссийские блокировки внедряются быстрее, а обходных вариантов у пользователя объективно меньше.

В районах Кубани с нестабильной мобильной связью VPN может формально подключиться, но работать будет с падением скорости, обрывами и потерей пакетов.

В ближайшие годы рынок, скорее всего, будет двигаться в сторону легализованных корпоративных и операторских VPN-решений. Зарубежные сервисы не исчезнут, но продолжат существовать в режиме постоянной технической борьбы с блокировками. Для рядового пользователя это означает усиливающееся разделение: рабочий трафик защищен через лицензированные каналы, тогда как личная приватность все чаще остается зоной индивидуальной ответственности».