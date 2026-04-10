Наставник «Локомотива» после второй победы в серии: в плей-офф не до красоты

Главный тренер ХК «Локомотив» Боб Хартли после второй победы в серии против «Салавата Юлаева» отметил, что его подопечные все три периода провели достойно, а важнее в плей-офф — результат, а не количество голов. Оценку матчу Хартли дал в ходе послематчевой пресс-конференции.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 10 апреля «Локомотив» обыграл «Салават» со счетом 2:0 и с таким же счетом повел в четвертьфинальной серии. Шайбы были забиты на последних минутах второго и третьего периодов Байроном Фрэзом и Александром Радуловым. Хартли уверен, что были моменты и в первой двадцатиминутке. Кроме того, наставник «Локомотива» отметил, что его подопечные «отлично выстояли» в меньшинстве.

«Хорошая командная победа»,— сказал Боб Хартли.

В этой серии «Локомотиву» тяжело даются голы, отметили присутствовавшие на пресс-конференции журналисты. Первый матч был выигран со счетом 1:0, второй — 2:0.

«Есть много бросков, в каких-то моментах соперник блокирует, иногда не хватает точности. Сегодня за первую смену создали два голевых момента. В плей-офф не важно, сколько ты забиваешь, не до красоты. Главное, чтобы была победа»,— ответил наставник ярославской команды.

Вместе с тем Боб Хартли не согласился с мнением представителей СМИ о том, что атака «Салавата» в матче 10 апреля была опаснее. «С другой стороны, это талантливая, мастеровитая команда, что касается нападения. Естественно, соперник будет стараться создать остроту за счет скорости, но считаю, что мы хорошо отыграли в обороне»,— прояснил Хартли.

Главный тренер сообщил, что пока доволен составом и не планирует вносить в него изменения. Следующий матч серии «Локомотив» — «Салават Юлаев» состоится 12 апреля в Уфе.

