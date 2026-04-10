«Локомотив» повел в серии против «Салавата Юлаева» со счетом 2:0

Ярославский ХК «Локомотив» 10 апреля на домашнем льду обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:0 и с таким же счетом повел в четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ.

Второй матч серии в Ярославле

В первом периоде ярославцы оказывали давление и больше бросали в створ, но забить не смогли. Во втором игровом отрезке обе команды заработали удаления за грубость и поиграли в формате 4 на 4, но шайба была заброшена в равных составах: на последней минуте ярославский форвард Александр Радулов из-за ворот отдал шайбу в центр, где Байрон Фрэз отправил ее в сетку.

В третьем периоде счет изменился в концовке: Радулов забросил шайбу в пустые ворота соперника с дальней дистанции.

Серия переезжает в Уфу. 12 апреля команды проведут третью встречу серии, которая длится до четырех побед одной из них.

Алла Чижова